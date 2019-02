Reportages découverte du 23 février 2019 - Les secrets du Mont-de-Piété

Son image est souvent synonyme de dernière chance pour les familles en difficultés et pourtant… depuis que le premier Mont-de-Piété a ouvert ses portes en France en 1637, la raison d’être des crédits municipaux a changé. Même s’ils conservent toujours leur vocation sociale pour les plus démunis, ces lieux sont désormais le théâtre d’aventures humaines étonnantes, de trésors enfouis et redécouverts, d’espoirs de reconstruction professionnelle et de rêves qui se réalisent. Pour découvrir les petits secrets du Mont-de-Piété, une équipe de Reportages découverte est passée en coulisses dans trois crédits municipaux d’un bout à l’autre de l’Hexagone : Besançon, Orléans et Bordeaux. Clients fantasques, maisons remplies de trésors, restaurateur fan de montres de collection, les employés des crédits municipaux doivent parfois faire preuve de diplomatie et de nerfs d’acier pour remplir leur mission de service public.