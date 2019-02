Reportages découverte du 24 février 2019 - Mon chantier, quelle galère !

Habiter la maison de ses rêves est pour beaucoup le projet d’une vie. Un vieux manoir, une ferme à rénover, une demeure faite de bois et de paille, un chalet à la montagne, chacun son objectif. Pour des raisons économiques, par goût du défi ou pour mieux maîtriser leur chantier, certains décident de construire leur maison tout seuls. Une aventure à hauts risques, souvent synonyme de galère. Pendant un an, nous avons suivi des hommes et des femmes qui ont relevé le défi de leur vie…