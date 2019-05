Reportages découverte du 25 mai 2019 - Défis gastronomiques pour traiteurs d'exception

Ils sont un peu des magiciens de la cuisine. Les uns cuisinent et préparent en un temps record un buffet d’exception pour mille convives. Les autres transforment un château du XVII ème siècle en un lieu de fête de rêve. Tandis que les chefs des grands restaurants sont ultra médiatisés, eux travaillent loin des projecteurs. Pourtant, ils produisent de la haute-gastronomie tous les jours et dans des conditions souvent bien plus compliquées. A chaque réception, un nouveau défi. Les évènements s'enchaînent sans jamais se ressembler avec un seul mot d'ordre: surprendre et émerveiller. Bienvenue chez des traiteurs d'exception qui portent un patrimoine unique, celui de la gastronomie française.