Reportages découverte du 26 janvier 2019 - Les as du "fait-maison"

Plus qu’un loisir, le "Do it yourself" est aujourd’hui une tendance de fond, un mode de vie et un moyen de faire des économies. Si le bricolage a pendant longtemps été une affaire d’hommes, près de trois femmes sur quatre aujourd’hui semblent intéressées par le fait maison. Tutos, blogs, livres, ateliers, cours… Les initiatives fleurissent pour apprendre à tout faire soi-même. Du maquillage au bricolage, en passant par la couture, ou encore l’électronique, nous avons suivi quatre aventuriers qui se lancent dans cette aventure en espérant pouvoir affirmer : "Je fais tout moi-même !"