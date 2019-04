Reportages découverte du 27 avril 2019 - Une nuit à la gare de l'Est

C’est l’une des plus anciennes gares de France mais aussi l’une des plus étonnantes par son histoire et les trésors qu’elle recèle. Chaque jour, la gare de l’Est voit passer sous son hall central plus de 100 000 personnes, des usagers, des cheminots, des commerçants ou encore des sans-abri. Mais à la nuit tombée, la gare change de visage. Les caméras de Grands reportages ont suivi les péripéties et les chassés-croisés de ces oiseaux de nuit, qu’ils soient agents de sécurité, chefs d’escale, navetteurs ou même fêtards. Tous font battre le cœur de la gare de l’Est du coucher du soleil au petit matin.