Les jeux et les concours. Ils sont des milliers de Français à y participer, chaque jour. On les appelle les concouristes. Qu’ils jouent pour gagner ou simplement parce qu’ils ont la fièvre du jeu, il y autant de profils de concouristes que de jeux concours ! Jeux avec obligations d’achat, jeux par sms, instants gagnants, tirages au sort, jeux sur internet, jeux créatifs… On trouve plus de 400 concours différents, chaque jour !