Reportages découverte du 28 avril 2019 - 4 saisons sur le Bassin d'Arcachon

C’est l’une des régions les plus étonnantes et les plus belles de France : le bassin d’Arcachon. Un morceau de mer entouré par les terres. On peut y déguster des huîtres les pieds dans l’eau ou embarquer à bord d’une pinasse pour aller admirer les "cabanes tchanquées" avant d’aller mouiller sur le banc d’Arguin… Chaque été, des dizaines de milliers profitent de ces nombreux atouts. Mais l’hiver, ils ne sont plus que quelques centaines à faire vivre ce patrimoine et pour ces habitants, la vie au bord de l’eau n’est pas forcément de tout repos ! Pendant une année, nous avons vécu au rythme des marées sur le Bassin d’Arcachon. Dans cet eldorado des amateurs d’huîtres, les couleurs changent au fil des saisons, l’activité des habitants aussi.