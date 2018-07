Reportages découverte du 28 juillet 2018 - Voyages d'exception

Voyages d’exceptionUn reportage de Sandrine Lucchini Image : Axel Charles Messance Montage : Claudine Seguin (HTO Productions) Voyager en train, c’est prendre le temps. Prendre le temps de visiter un pays tout en se laissant guider et aussi porter par les paysages qui défilent au rythme lancinant du bruit des machines. C’est tout simplement s’imprégner du pays visité sans se préoccuper des distances à parcourir, ni de comment les parcourir. Les équipes de « Reportages Découverte » ont suivi des familles françaises en Russie et Namibie, à bord de deux trains hors du commun : le Transsibérien et le Shongololo Express. Deux pays, deux trains et aussi des Français qui ont décidé de se laisser surprendre par l’immensité des paysages en voyageant à bord de ces trains.