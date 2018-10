Reportages découverte du 28 octobre 2018 - A l'école des Chefs

A l'école des Chefs Un reportage de Philippe PoiretImage : Bernard Cazedepats, Franck Dhelens, Tony Casabianca, Charles Baget, Bertrand Rubbé, Lionel LangladeMontage : Soline BraunCAPA Au cœur de Paris, la prestigieuse école de cuisine Ferrandi attire chaque année plus de 2 000 élèves du monde entier. Considérée comme le « Harvard de la gastronomie » cette institution centenaire cultive ses valeurs : rigueur, discipline, créativité. De tous les âges, de tous les milieux et de tous les continents, les élèves viennent y chercher un passeport pour le monde très fermé de la haute gastronomie. Pendant un an, les équipes de « Reportages découverte » ont suivi le parcours de quatre d’entre eux.