Reportages découverte du 29 avril 2018 - Une vie de routier

Un reportage de Laurent FlechaireImages : François BordesMontage : François BordesLes Productions du Moment Les routiers aiment la liberté de parcourir les routes, mais ils sont aussi prisonniers de la cabine dans laquelle ils travaillent, vivent et dorment. Afin percer à jour la réalité de la vie des chauffeurs de poids lourds, ce Reportages découverte explore la vie de trois routiers au moment où ils traversent un instant clé de leur vie. Maurice, un grand voyageur, fait un de ses derniers voyages dans l’extrême sud de l’Italie, avant de partir à la retraite trois mois plus tard. Quentin, un jeune amoureux des camions, va acheter à 21 ans son premier camion d’occasion pour se mettre à son compte. Et les Valence, famille de grumiers, sont d’exceptionnels transporteurs de bois depuis plusieurs générations. Ces as du volant vont chercher les troncs d’arbres dans les montagnes des Vosges, puis redescendent à la vitesse de l’escargot tout en empruntant des chemins boueux et glissants que personne n’oserait emprunter, même en vélo. Mais les routiers sont ainsi : ils adorent leur métier même s'il est très difficile.