Reportages découverte du 3 février 2019 - Une année en Aubrac

Le plateau de l'Aubrac est un bout du monde en plein centre de la France, à cheval entre la Lozère, l'Aveyron et le Cantal. A 1 200 mètres d'altitude, déroulant ses pâturages à l'infini et ses cieux démesurés, ce plateau est le plus haut de France. C’est aussi une terre âpre qui forge le caractère et inspire les audacieux, les entrepreneurs. Pendant un an, nous avons suivi plusieurs d'entre eux au fil des saisons. Car l'Aubrac, c'est un rapport au paysage, mais aussi au temps. Passant d'une vaste prairie fleurie au printemps à une steppe sibérienne en hiver, le plateau change de visage, tout comme l'activité de ses habitants.