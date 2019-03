Reportages découverte du 30 mars 2019 - Métiers : les clés de la transmission

C’est une question qui hante de nombreux artisans : la transmission de leur savoir. Cela passe par forcément par une relation entre un travailleur chevronné, qui connaît le métier et un travailleur débutant qui l'apprend. Le métier "rentre", pendant que l'un donne l'autre reçoit, et accumule les connaissances. Pendant six mois, nous avons suivi quatre jeunes qui s’initient à des métiers rares et tentent d’appréhender, de maîtriser et d’enregistrer le savoir-faire de leurs mentors. Des hommes et des femmes qui ont un point commun : une passion et le désir de la transmettre.