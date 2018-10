Reportages découverte du 30 septembre 2018 - Ils en font tout un plat...

Un reportage de Sophie Alexanian Images : Gérald Breistroff, Grégory Scié et Katia AnisimovaMontage : Paul KerseyAgence de presse : Milla Media Un verre, une assiette, des couverts, une nappe… Parfois ces objets du quotidien se hissent au rang d’œuvres d’art quand ils sont façonnés par des artisans d’exception. Quand le verre est en cristal, l’assiette en porcelaine émaillée, les couverts en argent et la nappe en lin tissé en France, alors on peut parler de savoir-faire unique acquis après des dizaines d’années d’apprentissage. Les arts de la table à la française font rêver dans le monde entier. Pourtant, cette tradition est plus que jamais en danger et aurait déjà totalement disparu sans le combat quotidien d’une poignée d’hommes et de femmes.