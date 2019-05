Reportages découverte du 4 mai 2019 - Les boss des bonnes affaires

Les Françaises sont de plus en plus nombreuses à traquer la bonne affaire. Que ce soit par nécessité, par jeux ou même simplement parfois par passion, elles tentent de flairer ce qui plaît, ce qui est tendance et surtout, ce qui peut rapporter gros. Un challenge pour ces trentenaires dynamiques qui exercent leurs talents dans l’entreprise, sur les marchés, mais aussi à domicile. Sarah est une "couponneuse". Son truc ? Cumuler les coupons de réduction pour payer le moins possible. Maud, elle, a choisi la vente à domicile de jouets. Charline, de son côté, se lance dans le difficile métier de "camelot". Enfin, Rosabelle mise sur les bérets du Béarn pour conquérir le monde.