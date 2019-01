Un reportage de Jean-Charles Doria Image : Marie-Laure Gautier Montage : Gérard Lemoine (Productions Tony Comiti 2015) Avec 12 millions de visiteurs par an, Rome est l’une des 3 destinations préférées des Français. Loin des parcours touristiques, une équipe de « Reportages découverte » est partie à la découverte d’une Rome insolite et secrète en plongeant dans la vie trépidante de Romains et de Français installés dans la ville éternelle.