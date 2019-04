Reportages découverte du 7 avril 2019 - Les dessous de Pigalle

C’est le premier épisode d’une belle série de Reportages découverte consacrée à la nuit. Quand la nuit tombe sur la capitale, Pigalle s’éveille. Ce temple de la luxure, frivole et bouillonnant, fascine depuis plus de deux siècles. Sur ses boulevards, touristes du monde entier et Parisiens s’encanaillent. Haut lieu du spectacle, cabarets, théâtres et music-halls drainent une foule de noctambules. Si le quartier n’a rien perdu de sa magie, c’est qu’une poignée d'habitants en protègent l’héritage aussi poétique que sulfureux.