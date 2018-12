Reportages découverte du 8 décembre 2018 - En passant la frontière

Un reportage de Laetitia PongiImages : Raphaël Licandro, Christophe Busche, Pierre Lascar, Corentin Robert et David GeorgeonMontage : Nicolas PlancheTournez s'il vous plaît Barrière naturelle entre la France et ses deux voisins, l'Italie et la Suisse, la frontière des Alpes et du Jura file sur plus de 1 000 kilomètres, des rivages de la Méditerranée aux sommets enneigés des massifs. Tout au long des territoires qu'elle traverse, des femmes et des hommes se rencontrent, et partagent leurs cultures et leurs traditions. Une équipe de Reportages découverte est partie à la rencontre de ces Français pas comme les autres qui vivent entre deux cultures.