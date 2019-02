Reportages découverte du 9 février 2019 - Collectionneurs, à la recherche de la perle rare

C’est bien connu, un collectionneur n’est jamais satisfait de sa collection… Il lui manque toujours la perle rare. Alors, ils remuent ciel et terre pour la dénicher. Et parfois, la quête s’apparente à une chasse aux trésors. Il faut tisser sa toile, identifier des indices et enquêter sans cesse. Pendant plusieurs mois, une équipe de Grands reportages a suivi des collectionneurs particulièrement passionnés. Des voitures anciennes, aux papillons en passant par le whisky ou les montres... Quand la collection devient une obsession…