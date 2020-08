Reportages découverte du 1 août 2020 - Les serials récupérateurs

Un reportage de Lucile BellangerImages : Manuel Blanche, Franck Poirier et Richard MichelMontage : Didier MaertensProduction : KM Production Redonner une seconde vie à des objets destinés à la poubelle, faire du vieux avec du neuf, de plus en plus de Français se lancent dans l’art de la "récup". Certains en font même leur métier. Pendant plusieurs mois, une équipe de Reportages découverte a suivi quatre passionnés de récup, qui font des miracles avec nos déchets.