Reportages découverte du 1 décembre 2019 - Le grand jour

Un reportage de Laure-Anne BerrouImages : Florent Hayet, Gregory Roudier, Damien Augeyrolles et Pierre LascarMontage : Nicolas PlancheProduction : "Tournez s'il vous plaît" Il y a des jours dans la vie qui comptent plus que d’autres. Ces jours peuvent changer une vie. Une opération, un casting, une thérapie express… et tout bascule. Pendant plusieurs mois, une équipe de Reportages découverte a suivi quatre Français dans leur cheminement vers ce "grand jour". Entre espoirs, difficultés, obstacles à franchir, ils traversent parfois des doutes, mais ils avancent inexorablement vers leur destin.