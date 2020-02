Un reportage de Alex GaryImage et Montage : Alex GaryProduction : Pernel Media Chaque jour en France, les coiffeurs reçoivent plus d’un million de personnes. Dans leurs salons, on y coiffe, on y parle de tout, on y raconte sa vie aussi. La coiffure touche même parfois à l’intime : mariages, cérémonies, événements. Bref, être coiffeur, c’est beaucoup plus que simplement coiffer. Pour certains, c’est une passion… insatiable.