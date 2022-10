Reportages découverte du 1 octobre 2022 - Retour vers le passé

Ecouter un vinyle sur un tourne-disque, jouer au flipper dans un café, lire une carte routière sur la Nationale 7, mettre des bigoudis pour réussir des boucles parfaites… Toutes ces activités semblent démodées, désuètes, comme si elles appartenaient au passé. Pourtant, depuis quelques années, de plus en plus de Français y reviennent et pas seulement par nostalgie. Passionnés d’époque ou d’objets anciens, certains se lancent même des défis pour conjuguer le passé au présent.