Reportages découverte du 10 août 2019 - A la recherche des pierres précieuses

De tous temps les pierres ont fait rêver, fantasmer, elles ont parfois rendu fous. Pendant plusieurs mois une équipe de « Reportages découverte » a suivi trois gemmologues un peu particuliers. Tous passionnés de pierres précieuses ils nous emmènent à la recherche des plus belles pierres à travers le monde. A travers son aventure, chacun d’eux nous livre ses aspirations et nous fait découvrir les coulisses d’un marché parmi les plus durs du monde…depuis les mines d’Asie jusqu’aux vitrines des grands joaillers…