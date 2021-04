Reportages découverte du 10 avril 2021 - Les bricoleurs de l'extrême

Un reportage de Pierre Yves Deheunynck et Eric LemassonImages : Pierre Yves DeheunynckMontage : Jean-Louis Caron Production : Les productions du moment Le bricolage est un loisir à la mode, mais certains passionnés ont décidé d'aller résolument plus loin que le simple petit coup de pinceau ou de marteau du dimanche, devenant d'incroyables bricoleurs de l'extrême". Au fond de leur garage et avec les moyens du bord, ils se lancent dans des projets fous : difficultés techniques, manque de temps ou budgets limités. Leur chemin est parfois plus compliqué qu'ils ne le laissent entendre, mais ils font tout pour mener à bien leur projet et tenter d'atteindre leur rêve insensé.