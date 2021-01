Reportages découverte du 10 janvier 2021 - Affaires de famille EP2

Un reportage de Lily EclimontImages : Charles Maumy, Nathalie Verdier, Jacques-Olivier Benesse et Guillaume BirotMontage : Emmanuel CharrierasProduction : Capa En France, 83% des entreprises sont familiales. Certaines se transmettent de génération en génération parfois depuis plusieurs siècles. Quel est le secret de cette longévité ? Comment transmet-on un savoir-faire ancestral et comment reçoit-on cet héritage ? Comment assure-t-on la pérennité de très vieilles entreprises sans tourner le dos au passé ? Pendant plus d’un an, les équipes de Reportages découverte ont suivi ces entreprises familiales en pleine mutation. Du dirigeant au seuil de la retraite, aux premiers pas du jeune qui prépare la relève en passant par les changements opérés pour survivre… Une série inédite en trois épisodes pour mettre à l’honneur des entreprises qui font la renommée du savoir-faire Français.