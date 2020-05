Reportages découverte du 10 mai 2020 - Les merveilles des Calanques

Un reportage de Bruno EvenouImages : Philippe Herpin, Eric Deltour, Stéphane Kervella et Christophe GarciaDrones : Nicolas MagnonnaudImages sous-marines : Florian LaunetteMontage : Nicolas PlancheProduction : Tournez s’il vous plaît Des faubourgs populaires de Marseille au joli port de pêche de Cassis, les calanques, c’est 30 kilomètres de côtes sauvages et de paysages époustouflants. Un massif calcaire culminant à plus de 500 mètres de hauteur, qui plonge dans les eaux turquoises de la Méditerranée. La rencontre inégalée de la mer et de la montagne. Bien que ce paradis, classé au patrimoine de l’Unesco, attire chaque année plus de deux millions de visiteurs, il reste un petit monde préservé évoluant tout au long de l’année, au fil des saisons. Fabuleux terrain de jeux pour les randonneurs, les plongeurs, les grimpeurs, les plaisanciers et tous les amateurs de beaux panoramas, les calanques peuvent aussi se révéler dangereuses pour les imprudents. En haute saison, les chutes et les accidents d’escalade se comptent par dizaines. Cet écosystème fragile doit aussi être protégé des assauts de visiteurs pas toujours respectueux. C’est pourquoi il a été transformé en parc national il y a quatre ans, ce qui n’est pas sans conséquence sur la vie des pêcheurs locaux.