Reportages découverte du 11 avril 2021 - Périple en famille

Un reportage de Marie-Laure GautierImages : Marie-Laure GautierMontage : Oktay SengulProduction : KMTout quitter pour vivre l'aventure en famille à l'autre bout du monde, beaucoup en rêvent, mais peu franchissent le cap. Chaque année, quelques familles osent larguer les amarres pour vivre des expériences uniques et voir grandir leurs enfants. Ces familles débutent alors un voyage de plusieurs mois, découvrent de nouveaux horizons et goûtent à la liberté. Mais partir en tribu n'est pas toujours facile, cela nécessite beaucoup de préparation, de temps et de concessions. Nous avons suivi deux familles qui ont décidé de sillonner la planète pendant un an avec leurs enfants. L’une traverse l’Afrique à bord d’un ancien camion de pompier aménagé, l’autre parcourt le globe en routard.