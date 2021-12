Reportages découverte du 11 décembre 2021 - Noël : les rois de la déco

Un reportage de Elodie Branson Images : François Gagnant, Florent Hayet, Marie-Laure Gauthier, Thomas Van Nederveld, Vincent Bassot, Cyril Havoudjan et Cindy Barnes Montage : Christophe Nowak Production : Elephant et CieTous les ans, à la même période, c’est la même histoire : une sorte de féérie parcours le pays. La France entière se met à briller de mille feux pour recréer la magie de Noël. Des passionnés de décoration réinventent sans cesse cette fête millénaire. Avec l’installation de guirlandes électriques, de sapins géants ou encore d’illuminations multicolores... Avec leurs œuvres lumineuses certains d’entre eux permettent à leurs voisins de rêver quelques instants, quand d’autres en mettent plein les yeux aux passants et touristes du monde entier. Entre la recherche d’idées, les derniers achats, la fabrication, puis les installations… Pendant plusieurs mois, nous avons suivi quatre férus de Noël, des fous de déco qui ré enchantent nos fêtes de fin d’année.