Reportages découverte du 11 décembre 2022 - Apprentis et cracks

Ils sont près de 740 000 apprentis en France. Et chaque année, des centaines d’entre eux veulent devenir les champions de leur catégorie… Mais pour devenir meilleur apprenti, il faut faire preuve d’abnégation et de sacrifices. Nous avons suivi des apprentis dans leur course vers la victoire. Fromagère, paysagiste, coiffeuse, barmaid… laissez-vous embarquer dans leur univers fait d’entrainements, de travail et de doutes… et partagez avec eux ce moment si intense de la compétition.