Reportages découverte du 11 juin 2022 - Les Toqués du terroir

Un reportage d’Antoine LauraImages : Antoine LauraMontage Stéphanie PorteProduction : AntipodeDepuis la crise du Covid, les Franc¸ais redécouvrent le charme des régions et le goût du terroir. Parmi les atouts principaux, la gastronomie et en particulier les pâtisseries régionales. A chaque région ses spécialités, ses recettes de grands-mères jalousement gardées. Le succès est tel que nos desserts s’exportent de plus en plus à l’étranger. Pendant plusieurs mois une équipe de «Reportages découverte» est partie a` la rencontre de femmes et d’hommes, toqués de pâtisseries de leurs régions.