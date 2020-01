Reportages découverte du 12 janvier 2020 - La folie des jeux

Malgré les succès des consoles, et autres Candy Crush sur nos téléphones portables, les jeux de société ne connaissent pas la crise... Certains d'entre eux ont déjà plusieurs décennies... et plus de 500 sortent chaque année en France… Flore et sa sœur Melina vivent à Crossac en Loire Atlantique. Elles ont créé une association et organisent des «soirées jeux de société». Leur rêve : un jeu grandeur nature, une murder party. Maxime et Aurore, eux, sont des passionnés d'Escape Game. Il y en a plus de 300 dans toute la France. Ils ont créé un site internet et relatent leur expérience sur les réseaux sociaux. Ils vont bientôt tester l’un des plus grands situé à Nantes. Ulric et Enguerran sont à la tête de cet espace dédié qui attire des particuliers mais aussi des entreprises qui voient dans ces énigmes à résoudre le moyen de fédérer leurs salariés... La mécanique est très cinématographique. Mickaël, lui, vend des jeux à domicile. Il sillonne les routes de Roanne et organise des soirées «tupperware»... Ils sont plus de 4 000 dans toute la France et ça marche. Raphaël est chef d’entreprise. Il est champion du monde 2013 du plus grand jeu de cartes de stratégie, un univers incroyable qui, depuis 1993, rassemble de nombreux participants à travers le monde... Il va tout faire pour remporter le Grand prix de Londres et arriver dans les meilleurs au Tournoi de Bilbao....