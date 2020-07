Reportages découverte du 12 juillet 2020 - Un été sur les îles d'Or

Un reportage de Stéphane SanchezImages : Arnaud Maurial, Antonin Marcel et Timothée DereixMontage : Anne Julie ToullecProduction : Eléphant Doc Porquerolles, Port-Cros, Le Levant... Un archipel de trois îles, trésor des côtes varoises, situé au large de la presqu’île de Giens, ce sont les Iles d’Hyères. La côte d’Azur d’il y a un siècle, unique et sauvage. Toutes sont renommées pour leur nature préservée, toutes ont leur personnalité. Porquerolles, 300 habitants à l’année, est la plus touristique. Un havre de paix où ne circule presque aucune voiture. L’été, elle change de visage et attire près de 10 000 visiteurs par jour qui profitent, à vélo, des chemins à travers les pins d’Alep et les oliviers. A l’arrivée, des plages qui n’ont rien à envier à celles des Caraïbes : du sable fin, des eaux couleur de nacre. L’île du Levant, elle, est plus intimiste. La plus grande île naturiste d’Europe cohabite avec les militaires, qui occupent 90% des terres. Au cœur d’une saison cruciale, nos personnages nous font découvrir ces joyaux de la Méditerranée. Tous vont vivre un été décisif sur cet archipel qui doit son surnom au reflet du soleil sur ses roches : Les îles d’or.