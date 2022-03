Reportages découverte du 12 mars 2022 - Les Enfoirés côté coulisses

Image : Cyril Thomas et Guillaume ViartLes Enfoirés pensaient y échapper, pourtant, cette fois encore, c’est devant une salle vide qu’ils ont dû chanter. Mais cela n’enlève rien au travail, aux efforts et à la créativité qu’ils ont dû déployer cette année encore pour arriver à produire un spectacle de très haut niveau. Trois jours d’une cadence infernale pour enregistrer à huis clos tous les tableaux du concert événement que TF1 diffuse. Et comme tous les ans, en exclusivité, tous ces artistes ont accepté que les équipes de "Reportages découverte" les suivent… sur la scène comme en coulisses.