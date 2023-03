Reportages découverte du 12 mars 2023 - Dans le silence des abbayes

En France, plus de 200 abbayes élaborent toutes sortes de produits. Pâtés, chocolats, bières, mais aussi crèmes pour le visage, lessives : ces produits, réputés sains et naturels, rassurent les consommateurs en quête d’authenticité. Ce commerce, très éloigné de leur vie spirituelle, est essentiel pour subvenir aux besoins des communautés, mais aussi pour entretenir leur patrimoine. Estimé aujourd’hui à 75 millions d’euros, il est en plein essor. Un don du ciel et une manne inespérée pour les communautés religieuses. Pendant un an, exceptionnellement, plusieurs abbayes et monastères nous ont ouvert leurs portes, nous autorisant à devenir les témoins d’un quotidien hors du commun. Nous avons également suivi des hommes et des femmes laïcs qui se lancent dans des projets surprenants en collaboration avec les abbayes.