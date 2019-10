Reportages découverte du 12 octobre 2019 - Les invisibles du Palais

Un reportage de Florence d'Arthuys et Pierre-Antoine SouchardImages : Clément Alline, Richard Monrobert, Franck Dhelens et Jean-Marc ChauvetMontage : Sylvain OizanProduction : #5Bis Productions Le tribunal de grande instance de Créteil est l'un des plus grands de France. Chaque année, près de 40 000 décisions y sont rendues. 134 magistrats, 265 fonctionnaires et 580 avocats y travaillent. Comme au théâtre, il y a une scène, des rôles principaux tenus par les magistrats, juges, procureurs... Mais il y a aussi des coulisses où œuvrent 250 personnes, des "invisibles" qui font tourner la machine judiciaire. Pendant plusieurs semaines, exceptionnellement, nous avons pu suivre le quotidien de ces invisibles et découvrir avec eux les endroits les plus secrets du palais, là où le grand public ne pénètre pas.