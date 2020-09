Reportages découverte du 12 septembre 2020 - Mon hôtel ne connaît pas la crise

Un reportage de Jérôme SesquinImages : Christophe Maizou et Guillaume VoiturierMontage : Anne Julie ToullecProduction : Editel Avec la menace de la covid 19 et les contraintes sanitaires, l’été 2020 aura été inédit, notamment pour les hôteliers. Réservations de dernière minute, absence de la clientèle étrangère, les professionnels du tourisme ont dû s’adapter pour tenter de sauver leur saison. Pendant trois mois, une équipe de Reportages découverte a partagé le quotidien de deux établissements du sud de la France : un hôtel de luxe au Lavandou, l’une des stations balnéaires les plus prisées de la côte varoise, et un petit hôtel de famille à Sète, port populaire de l’Hérault. De la réouverture en juin au 15 août qui est habituellement le pic de la saison, nos équipes ont partagé le quotidien des équipes de ces deux hôtels. Plongée au cœur d’un été pas comme les autres pour ces professionnels du tourisme.