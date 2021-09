Reportages découverte du 12 septembre 2021 - Un été à quitte ou double

Un reportage d'Emmanuelle MsikaImages : Raoul Seigneur et Emmanuelle MsikaMontage : Eva BresardProduction : Elephant & CieEpidémie toujours présente, économie au ralenti, trésoreries à bout de souffle… Pour bien des entrepreneurs, cet été était celui de tous les dangers. Pourtant, un peu partout en France, certains optimistes se sont lancés dans de nouvelles aventures en pleine pandémie. Relancer un camping décrépit dans le Gers, ouvrir un glacier dans le Nord, ou construire soi-même son restaurant de plage en Bretagne… Pour ces audacieux, la saison estivale va être cruciale. Le succès de leur reconversion se joue en grande partie sur ces deux mois. Une période intense, pendant laquelle ils vont devoir affronter de nombreux imprévus : caprices de la météo, recrutement hâtif, ou alerte COVID peuvent suffire à tout remettre en cause... Nous allons suivre des femmes et des hommes qui se jettent à l’eau le temps d’un été décisif !