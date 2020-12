Reportages découverte du 13 décembre 2020 - Secrets de famille

Un film de Naomi MoschiniProduction : Capa Toutes les familles ont des secrets… plus ou moins graves, plus ou moins importants. Un père inconnu, une sœur cachée, un grand-père qui n’a été que de passage à la libération… Nombre de ces secrets restent enfouis à jamais. Mais parfois, à force d’intuition et d’obstination, la vérité éclate au grand jour. Pour cela, il faut remonter le temps et devenir le détective de sa propre histoire… Pendant un an, nous avons suivi ces français dans la quête la plus importante de leur vie.