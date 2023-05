Reportages découverte du 13 mai 2023 - La bataille pour le Made in France

Depuis le début de la crise sanitaire, deux Français sur trois auraient augmenté leur consommation de produits locaux. Pourtant, pour les entrepreneurs, fabriquer 100% français est encore un pari. Mais ils sont de plus en nombreux à avoir choisi de tout miser sur le "made in France", quitte à prendre quelques risques. Des cierges aux tissus en lin en passant pour les biscuits pour chien, pendant près d’un an nous avons suivi des femmes et des hommes prêts à tout pour produire en France.