Reportages découverte du 13 mars 2021 - Les Enfoirés... Le spectacle continue !

Un reportage de Christian JeanpierreImage : Cyril Thomas et Guillaume ViartMontage : Clément TaupinProduction : Capa Presse C’est une édition exceptionnelle pour une année si particulière. Enregistré mi-janvier à la Halle Tony Garnier de Lyon, ce concert va rentrer dans les annales des Enfoirés. Pendant cinq jours, une équipe de tournage a vécu en immersion cette édition insolite, aux côtés des artistes mais aussi des bénévoles et des musiciens. Pour la première fois en effet, ce concert au profit des Restos du Cœur s’est déroulé sans le moindre spectateur. En guise de pied de nez à ce fichu virus, le thème retenu cette année est « À côté de vous ». Comme le souligne Patrick Fiori : « C’est important d’être utile, j’y vais avec un grand sourire et à grands pas ».