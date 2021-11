Reportages découverte du 13 novembre 2021 - Agricultrices : envers et contre tout

Un film d’Anne GintzburgerImages : Franck VrignonMontage : Laure MattheyProduction : Chasseurs d’Etoiles Fini le temps où elles n’étaient que les filles ou les femmes d’agriculteurs ! Valentine, Ophélie et Charlène sont à peine sorties de l’adolescence et se lancent seules dans l’agriculture. De vaillantes jeunes filles qui, pour réussir dans leurs fermes, vont devoir surmonter bien des épreuves. Pendant un an, nous les avons suivies dans leur rêve de devenir agricultrices.