Reportages découverte du 14 août 2021 - La vie d'un palace

Réalisation : Alex GARY Images et montage : Alex GARYProduction : Pernel Media C’est l’un des emblèmes de la croisette à Cannes. L’hôtel Majestic, avec ses 350 chambres et ses suites à 40 000 euros la nuit, est même devenu un symbole de la Côte d’Azur. Mais pour rester dans la course à l’excellence, chaque jour, 400 employés donnent le meilleur d’eux même. D’autant que ceux qui séjournent ici sont intraitables… Une voiture de sport sur le parvis en moins d’une heure ? Le concierge s’en charge. Un accueil personnalisé avec gâteau sur mesure, peignoir brodé aux noms des enfants, la responsable clientèle s’en occupe. Une soirée privée et 10 000 petits fours à servir, le chef met tout en œuvre… Pour découvrir cet univers particulier et les secrets d’une telle longévité parmi les palaces de France, nos équipes ont suivi durant une année ceux qui font du Majestic une incroyable mécanique de précision.