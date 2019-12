Reportages découverte du 14 décembre 2019 - Travail en famille, pour le meilleur et pour le pire...

Un reportage de Marie-Alix Brucker et Delphine KluzekImages : Pierre Taillez, Guillaume Viart, Gary Grabli, Julien Bresson et Franck Dhelens Montage : Virginie Letendre et Damien BoisProduction: Capa presse Travailler en famille, c'est souvent un rêve. Celui de partager avec les gens que l'on aime et auxquels on fait le plus confiance la passionnante aventure de l'entreprise. Mais cela signifie aussi traverser ensemble les hauts et les bas de la vie professionnelle...et cela peut donner lieu à des scènes…croustillantes.