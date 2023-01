Reportages découverte du 14 janvier 2023 - Les coulisses de la place Vendôme

C’est l’une des plus célèbres places du monde. Située entre l’opéra Garnier et le jardin des Tuileries, elle est nichée au cœur de Paris, telle un joyau dans son écrin. Caprice de Louis XIV, Napoléon 1er y dressa la célèbre colonne de bronze pour immortaliser son triomphe à Austerlitz. Aujourd’hui encore, elle symbolise l’élégance et l’excellence à la française. Derrière ses prestigieuses façades, petites mains et grands artisans se démènent pour qu’elle tienne son rang de temple du luxe. Durant plusieurs mois, ces amoureux de la place Royale nous en ont fait découvrir ses secrets.