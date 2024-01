Reportages découverte du 14 janvier 2024 - Femmes en prison : leur vie derrière les barreaux

Très minoritaires en prison, les femmes sont les grandes oubliées du système pénitentiaire. Avec un effectif de 2 057 (au 1er janvier 2021), elles ne représentent que 3,3% de la population détenue. Une proportion stable. Elle n’a jamais dépassé 4,5% depuis les années 1980. Plus encore que les hommes, le parcours des femmes détenues est très souvent chaotique, émaillé de ruptures et de violences subies dès l’enfance. La perte des liens durant l’incarcération est en outre plus marquée. Isolées des hommes derrière les murs, les femmes pâtissent aussi d’un moindre accès aux locaux collectifs, et donc au travail, à la formation, aux activités socioculturelles et sportives ainsi qu’aux soins.