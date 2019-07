Reportages découverte du 14 juillet 2019 - A la recherche de mes lointains cousins

Des milliers voire des millions de Français ont des cousins, des oncles ou des parents à l’étranger. Depuis quelques années ils sont de plus en plus nombreux à partir sur les traces de ces lointains cousins… et parfois avec des résultats surprenants. Chercher ses cousins lointains est une expérience unique, personnelle, inoubliable. Pendant plusieurs mois une équipe de Reportages découverte a suivi des Français partis sur les traces de leurs cousins aux Etats Unis, en Italie ou en Argentine. Pour les uns, c’est avant tout une aventure. Pour d’autres, c’est vivre un rêve de princesse. Pour d’autres encore, cela a abouti à trouver un cousin Président des Etats-Unis.