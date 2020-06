Reportages découverte du 14 juin 2020 - Je danse donc je suis

Un reportage d'Auriane BaudinImage : Florent Hayet, Frédéric CapronMontage : Virginie LetendreProduction Capa Jetés, portés, ronds de jambe et pas chassés... Ces mouvements n'ont aucun secret pour Pierre-Henri, Dora, Michel, Christophe, Amélie ou encore Titouan et Jennyline. De 9 à 73 ans, la passion de la danse est venue un jour frapper à la porte de ces Français et elle ne les a plus quittés. Par amour pour la salsa, le rock, la valse ou encore le swing, tous vont se mesurer à d'autres danseurs de haut niveau en participant à des concours pour les uns, à un festival pour d'autres ou encore à un défilé dans l'une des capitales mondiales de la danse.