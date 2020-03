Reportages découverte du 14 mars 2020 - L'impasse des petits métiers : entre tradition et modernité

Un reportage de Julie Benzoni et Alexandra DiazImage : Julien Diaz, Sophie Przychodny, Cédric Fouré, Manon Heurtel, Steeven Ballein, Richard Garcia, Marion LippmannMontage : Alexandra DiazProduction : Babel Doc C’est un endroit unique au monde, une petite impasse dans laquelle cohabitent cinquante artisans parmi les plus renommés au monde. Nichée en plein cœur du 11ème arrondissement de Paris, la Cour de l’Industrie est classée au patrimoine historique. Elle regroupe des doreurs, un menuisier, un facteur d’arc, une perruquière... Ici perdurent, entre tradition et modernité, les plus vieux métiers. Pendant un an, nous avons suivi quatre artisans plus talentueux les uns que les autres. Des passionnés et des doux-dingues qui ont accepté, pour la première fois, de nous ouvrir leurs ateliers et nous faire pénétrer dans l’intimité de ce lieu à nul autre pareil et grâce auquel perdurent des savoirs faire ancestraux.