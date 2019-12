Reportages découverte du 15 décembre 2019 - Les rois de la lumière

Un reportage de Claire Lajeunie et Julie ZwobadaImages : Franck Dhelens et Bertrand RubéMontage : Julien VialaProduction : L2 FILMS Ils n’ont qu’une passion, la lumière, et ont choisi d’éclairer nos vies avec talent. Artisans passionnés de grands lustres ou d’illuminations de Noël, jeune artificière maniant des explosifs ou illuminateur de cathédrales à la bougie, ils nous font découvrir un univers méconnu. Nous avons partagé leur quotidien pendant un an et les avons suivis lors de leurs tournées, dans leur vie de famille, pendant la fabrication et l’installation de spectacles lumineux spectaculaires dans toute la France. Ces passionnés nous plongent dans un univers de lumière où la magie et la féérie sont partout.