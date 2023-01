Reportages découverte du 15 janvier 2023 - Familles recomposées, pas toujours facile

En France, un enfant sur dix vit au sein d’une famille recomposée. Dans ces familles, les relations, l’éducation des enfants, le mode de vie, les projets, tout est à construire ou reconstruire. Beaux-parents, enfants, « demi » frères et sœurs… Chacun cherche sa place et la cohabitation n’est pas toujours simple. Dans ce reportage, trois familles recomposées s’apprêtent à vivre un changement majeur qui les divisera où les rapprochera : l’arrivée d’un bébé, un mariage et des premières vacances ensemble… Pendant près d’un an, nous avons suivi leur quotidien.